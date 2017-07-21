Потраченные впустую время и нервы, стресс - как в Уфе получают загранпаспорт Фото: автор











Потраченные впустую время и нервы, стресс - как в Уфе получают загранпаспорт Фото: автор

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Элеонора Сехлян/.

В период отпусков жители Башкортостана вновь столкнулись с большими проблемами при получении загранпаспортов. Ежедневно в Уфе, в здании управления Федеральной миграционной службы по РБ на улице Рязанской, — настоящее столпотворение.

Чтобы получить загранпаспорт, люди стоят в очереди минимум два часа. Молодая мама с младенцем в коляске в очереди с возмущением рассказала журналисту агентства «Башинформ», что ровно месяц назад отстояла очередь на подачу документов и сегодня, 21 июля, пришла на их получение.

«Я здесь уже два часа, сейчас открылось окошко, и сотрудник службы выкрикнула: «Те, кто сдавал документы 21, 22, 23 июня — ваши паспорта не готовы. Приходите 25 и 26 июня. На вопрос возмущенных граждан, с чем связана такая задержка, та же девушка ответила, что не работала программа. Неужели нельзя было предупредить заранее, позвонить или сказать хотя бы сегодня утром, в 9 часов, когда они начали принимать?» — говорит женщина. — А потом все возмущаются, почему у нас народ такой злой. А что делать в такой ситуации? Вполне объяснимое состояние людей!»

Еще одна пожилая женщина пыталась объяснить сотруднику УФМС, что они не успеют сделать визы, на что та спокойно заявила: надо было думать заранее, к примеру, зимой. И никаких извинений.

Документы на получение загранпаспорта принимают через портал госуслуг (так, кстати, дешевле на 30%), в многофункциональных центрах и на самой Рязанской, а вот получить заветный документ можно только в УФМС, где работают всего два окошка. Такая же ситуация и при сдаче документов: принимает один человек и тоже огромные очереди.

Прежде чем стать обладателем нового загранпаспорта, необходимо записаться в список, но для чего и для кого он составляется — непонятно. За те два часа, пока люди стояли в очереди, никто из сотрудников УФМС даже не взглянул на этот список.

«Я не могу постоянно отпрашиваться с работы, вчера прибежала после 18 часов, простояла два часа (УФМС в четверг работает до 20 часов), но не успела. Сегодня пришла к 8.30, а сейчас уже почти 11 и до сих пор не вызывают», — делится с очередью еще одна посетительница УФМС.

В помещении очень душно, все обмахиваются листочками. Скамейки заняты. В УФМС живая очередь, никаких терминалов, как в банках, здесь нет.

Чтобы получить комментарий, журналист агентства «Башинформ» поднялся на второй этаж к начальнику отдела УФМС. Ее на месте не оказалось. Сотрудница, которая в этот момент была там, сказала, что начальник будет после обеда. Когда ровно месяц назад, также придя сюда, журналист пытался взять комментарий, руководителя тоже не было на месте.

Сегодня корреспондент агентства решил пообщаться с заместителем начальника, но ее дверь оказалась запертой.

Тогда он вернулся в приемную начальника отдела. Представившись журналистом агентства «Башинформ», пытался объяснить ситуацию, сказал, что напишет статью.

«Пишите что угодно и куда хотите», — такой ответ получил наш сотрудник.