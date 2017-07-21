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21 июля Пятница

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АО «Корпорация «МСП» и ПАО АНК «Башнефть» провели семинар по участию в закупках крупнейших заказчиков для предпринимателей Республики Башкортостан

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ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

19 июля АО «Корпорация «МСП» и ПАО АНК «Башнефть», при поддержке Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, провели совместный обучающий семинар в г. Уфа на тему: «Проведение закупочных процедур в электронной форме на электронной площадке».

С приветственным словом к участникам семинара выступил Заместитель министра промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан Насибуллин Урал Файзуллович. Он рассказал о текущем состоянии и перспективах развития малого и среднего бизнеса в Республике, а также обозначил важность и своевременность проведения подобного рода мероприятий.

Руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация МСП» Анна Саблукова рассказала об основных направлениях деятельности Корпорации, мерах поддержки, оказываемых Корпорацией МСП малому и среднему бизнесу, в том числе о мероприятиях по расширению доли участия субъектов МСП в закупках крупнейших компаний с государственным участием.

В рамках семинара участники также узнали о мерах финансовой и гарантийной поддержки малых и средних компаний для участия в закупках компаний и корпораций с государственным участием, реализуемых Корпорацией МСП и МСП Банком совместно с банками-партнерами от Директора направления Департамента развития АО «МСП Банк» Олега Пархоменко. Особое внимание было акцентировано на кредитно-гарантийной поддержке субъектов МСП в рамках закупок крупнейших заказчиков.

Несомненно, ключевым на мероприятии стало выступление Заместителя директора департамента организации тендерных процедур ПАО АНК «Башнефть» Рамиля Зигангирова. Он подробно рассказал о порядке проведения закупочных процедур в компании, о практике сотрудничества ПАО АНК «Башнефть» с субъектами МСП. Особое внимание Рамиль уделил крайне важному для участников закупок вопросу – разбору типичных ошибок конкурсантов и рассказал о способах их избегать.

В работе семинара также принял участие коммерческий директор одной из крупнейших российских электронных торговых площадок ЗАО «ТЭК-Торг» Евгений Можаев. Он рассказал об основных принципах и правилах работы площадки, об участии в закупках на ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг».

Отдельно следует отметить невероятно высокую позитивную активность участников семинара – представителей малого и среднего бизнеса Республики. Зал для проведения мероприятия был заполнен до отказа и время руководителей малых и средних мероприятий было явно потрачено не зря – более часа по завершению выступлений эксперты отвечали на поступающие вопросы в результате чего семинар перерос в настоящую конструктивную дискуссию о развитии и расширении доступа к закупкам крупнейших заказчиков. Были подняты важные вопросы о порядке предложений новых продуктов, которых еще нет на рынке, о регуляции товаров-заместителей, о порядке расчетов и многие другие.

Теги: малый и средний бизнес
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