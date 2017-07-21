Житель Башкирии благодаря куску асфальта приоделся, купил телефон и снял квартиру Фото: Олег Яровиков Житель Башкирии благодаря куску асфальта приоделся, купил телефон и снял квартиру Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в полицию города Белорецка обратилась менеджер организации по микрофинансированию. Она сообщила, что на офис на улице Карла Маркса совершено нападение.

Стражи порядка установили, что около 14.00 в пункт микрокредитования зашел неизвестный в маске. В руках у него был кусок асфальта. Мужчина ударил по стеклянной перегородке и потребовал деньги. Сотрудница, испугавшись, отдала почти 70 тысяч рублей. После угроз преступник всё же кинул в женщину камнем, но не попал.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний, ранее судимый, неработающий местный житель. Часть денег он потратил на развлечения, купил дорогую одежду, мобильный телефон и снял квартиру.

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что подозреваемый дал признательные показания. Часть похищенного полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело.