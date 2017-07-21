В Уфу прибыли участники автомобильного крестного хода «Большая Россия» Фото: Альфия Аглиуллина В Уфу прибыли участники автомобильного крестного хода «Большая Россия» Фото: Альфия Аглиуллина

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Уфу прибыли участники автомобильного крестного хода «Большая Россия», следующего по маршруту Магадан — Донецк — Москва. В пяти автомобилях приехали активисты из Магадана, Москвы, Екатеринбурга, присоединившийся к ним в Буздяке местный священник. Крестный ход возглавляет список (копия) иконы Казанской божьей матери, дополненной изображением народного ополчения во главе с Мининым и Пожарским. Как сообщили организаторы, икона была создана в Башкирии. Специально для крестного автопробега список написали мастера артели «Уфимский иконостас». Освятили икону в Москве.

Встреча участников состоялась у храма Рождества Богородицы. В субботу, 22 июля, участники дадут пресс-конференцию в комплексе ВДНХ-Экспо и совершат экскурсию по выставке «Россия — моя история». Цель пробега, по словам организаторов — укрепить духовные скрепы и православные традиции, выразить народную поддержку Владимиру Путину, собрать гуманитарную помощь жителям Донбасса. Сам крестный ход также осуществляется на благотворительные взносы граждан и при поддержке единомышленников.