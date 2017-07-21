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21 июля Пятница

Уфа   °

В модельном показе в Уфе принял участие 99-летний ветеран

ОБЩЕСТВО

В модельном показе в Уфе принял участие 99-летний ветеран

Фото: администрация г. Уфы

В модельном показе в Уфе принял участие 99-летний ветеран

Фото: администрация г. Уфы

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В «Подиуме зрелой красоты» в Уфе принял участие 99-летний ветеран, заслуженный деятель искусств БАССР Кашфельгилем Гадельшин. Показ с участием моделей старше 50 лет состоялся в столице впервые. Его организовали Уфимский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, академия модельного бизнеса Елены Лукмановой при поддержке администрации столицы.

Как сообщили в мэрии, на подиум вышли более 70 человек. Коллекции продемонстрировали коллективы актива Совета ветеранов Уфы и Демского района столицы, ПАО «УМПО», представители института третьего возраста. Участники представили широкий спектр одежды для любого случая жизни: вечерний, городской стиль, классический и деловой.

«Интересы людей третьего возраста весьма обширны — это активное общение, удовлетворение духовно-культурных потребностей, ведение здорового образа жизни. Сегодня уфимцам продемонстрировали, что в любом возрасте можно быть красивыми, обаятельными и неповторимыми», — сказал заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов.

В рамках мероприятия прошли мастер-классы и ярмарка авторских работ, для участников выступили танцевальные и вокальные коллективы и студии.

Теги: модельный показ
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