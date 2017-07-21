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21 июля Пятница

Уфа   °

В Башкирии ГИБДД проводит «пятничные» рейды

ОБЩЕСТВО

В Башкирии ГИБДД проводит «пятничные» рейды Фото: автор

В Башкирии ГИБДД проводит «пятничные» рейды Фото: автор

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По всей территории Башкортостана сотрудники ГИБДД в пятницу проводят традиционные рейды. Профилактические мероприятия направлены на выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения.

«Будьте предельно внимательны и аккуратны! Всегда соблюдайте ПДД, они помогут сохранить не только вашу жизнь, но и жизни ваших родных и близких», — обратились к автолюбителям в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили об элементарных правилах поведения участников дорожного движения: до поездки проверять техническое состояние транспортного средства, соблюдать скоростной режим на дороге, не отвлекаться за рулем, при движении учитывать погодные условия и состояние асфальта.

Теги: рейды, ГИБДД
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