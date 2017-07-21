В Кармаскалинском районе открылся первый военно-исторический лагерь «Заря» для юношей группы социального риска Фото: администрация г. Уфы







В Кармаскалинском районе открылся первый военно-исторический лагерь «Заря» для юношей группы социального риска Фото: администрация г. Уфы

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Кармаскалинском районе республики на базе детского спортивно-оздоровительного лагеря «Виктория» открылся первый военно-исторический лагерь «Заря» для юношей группы социального риска, сообщает администрация Уфы. Организаторы лагеря — Комитет по делам молодежи администрации столицы, городской Центр патриотического воспитания молодежи совместно с Российским военно-историческим обществом.

В течение двух недель 120 воспитанников лагеря в возрасте от 12 до 17 лет будут изучать отечественную военную историю, прослушают курс лекций, посмотрят тематические документальные и художественные фильмы, встретятся с участниками боевых действий. Также ежедневно будут проводиться различные культурно-массовые и спортивные мероприятия. Воспитанников поделили на четыре взвода, самые младшие — «Краповые береты», старшие — «Морпехи», средних возрастов — «Десантники» и «Пограничники».