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21 июля Пятница

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В Кармаскалинском районе открылся первый военно-исторический лагерь «Заря» для юношей группы социального риска

ОБЩЕСТВО

В Кармаскалинском районе открылся первый военно-исторический лагерь «Заря» для юношей группы социального риска

Фото: администрация г. Уфы

В Кармаскалинском районе открылся первый военно-исторический лагерь «Заря» для юношей группы социального риска

Фото: администрация г. Уфы

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Кармаскалинском районе республики на базе детского спортивно-оздоровительного лагеря «Виктория» открылся первый военно-исторический лагерь «Заря» для юношей группы социального риска, сообщает администрация Уфы. Организаторы лагеря — Комитет по делам молодежи администрации столицы, городской Центр патриотического воспитания молодежи совместно с Российским военно-историческим обществом.

В течение двух недель 120 воспитанников лагеря в возрасте от 12 до 17 лет будут изучать отечественную военную историю, прослушают курс лекций, посмотрят тематические документальные и художественные фильмы, встретятся с участниками боевых действий. Также ежедневно будут проводиться различные культурно-массовые и спортивные мероприятия. Воспитанников поделили на четыре взвода, самые младшие — «Краповые береты», старшие — «Морпехи», средних возрастов — «Десантники» и «Пограничники».

Теги: военно-патриотическое воспитание, детский отдых
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