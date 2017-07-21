В Башкирии водитель «Лады Нивы» погиб при столкновении с грузовиком Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии водитель «Лады Нивы» погиб при столкновении с грузовиком Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Белорецком районе Башкортостана ночью на 137 км трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск произошло ДТП с участием двух автомобилей.

В ГИБДД выясняют обстоятельства и причины столкновения грузовика ГАЗ-5208 под управлением 46-летнего местного жителя и «Лады Нивы», за рулем которой находился 55-летний мужчина.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Отмечается, что грузовиком управлял мужчина без водительского удостоверения.