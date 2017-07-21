Башкирские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по классическому парашютному спорту

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В городе Октябрьском состоялись Всероссийские соревнования по классическому парашютному спорту между Федеральными округами России. В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов из разных регионов России.

Конкуренция за место на пьедестале была серьезная. По итогам чемпионата среди мужчин наш спортсмен Алексей Буренин стал первым в точности приземления, в индивидуальной акробатике и в двоеборье. На третьем месте оказался Ильдар Саяхов из Октябрьского.

Среди женщин уфимка Ксения Трофимова завоевала «золото» в точности приземления. Серебряным призером стала Евгения Торгашева. В индивидуальной акробатике Ксения Трофимова стала первой, второе место заняла Ирина Абдуллина, а бронзовым призером стала Евгения Торгашева.

В двоеборье первой, второй и третьей стали, соответственно, Ксения Трофимова, Евгения Торгашева и Ирина Абдуллина.

В командном зачете мужская сборная Башкортостана заняла первое место. Женские команды республики разместились на первом и третьем местах.

Сразу после соревнований здесь же в Октябрьском были организованы учебно-тренировочные сборы по классическому парашютному спорту сборной команды Башкортостана. Эти важные тренировки стали возможны благодаря поддержке Правительства республики и Министерства молодежной политики и спорта РБ.