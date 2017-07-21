В Башкирии «Шкода Октавия» опрокинулась в кювет: две женщины пострадали, одна погибла Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ В Башкирии «Шкода Октавия» опрокинулась в кювет: две женщины пострадали, одна погибла Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Аургазинском районе Башкортостана ночью на 45 км автодороги Толбазы — Нижние Леканды произошло серьезное ДТП.

По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 22-летняя уфимка за рулем автомобиля «Шкода Октавия» на прямом участке дороги, предположительно, не справилась с управлением и опрокинулась в кювет. Водителя увезли в больницу. Ее 53-летняя мать, находившаяся на заднем сиденье, скончалась на месте аварии. Еще одна пассажирка, 22-летняя местная жительница, с травмами обратилась за медпомощью.

В ГИБДД напомнили о правилах поведения участников дорожного движения: до поездки проверять техническое состояние транспортного средства, соблюдать скоростной режим на дороге, не отвлекаться за рулем, при движении учитывать погодные условия и состояние асфальта.