В Уфе на ипподроме «Акбузат» состоятся большие бега и скачки Фото: предоставлено ипподром «Акбузат» В Уфе на ипподроме «Акбузат» состоятся большие бега и скачки Фото: предоставлено ипподром «Акбузат»

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

В воскресенье, 23 июля, на Уфимском ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова будут разыграны главные призы летнего сезона 2017 года для лошадей рысистых пород. Определятся победители престижных призов Гибрида, Элиты, названных в честь знаменитых рекордсменов и чемпионов.

Пройдет также скачка на лошадях чистокровной верховой породы за Большой Уфимский приз (Дерби). Состоится традиционная скачка «Байга» на 12 километров для скакунов башкирской породы.

Начало бегового дня в 13 часов. Вход свободный.