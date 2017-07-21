Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.08 ↓

EUR 68.00 ↑

21 июля Пятница

Уфа   °

В Уфе на ипподроме «Акбузат» состоятся большие бега и скачки

СПОРТ

В Уфе на ипподроме «Акбузат» состоятся большие бега и скачки Фото: предоставлено ипподром «Акбузат»

В Уфе на ипподроме «Акбузат» состоятся большие бега и скачки Фото: предоставлено ипподром «Акбузат»

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

В воскресенье, 23 июля, на Уфимском ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова будут разыграны главные призы летнего сезона 2017 года для лошадей рысистых пород. Определятся победители престижных призов Гибрида, Элиты, названных в честь знаменитых рекордсменов и чемпионов.

Пройдет также скачка на лошадях чистокровной верховой породы за Большой Уфимский приз (Дерби). Состоится традиционная скачка «Байга» на 12 километров для скакунов башкирской породы.

Начало бегового дня в 13 часов. Вход свободный.

Теги: конные скачки
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть