В Уфу 21 июля приезжает автомобильный крестный ход «Большая Россия» Фото: скриншот видео организаторов В Уфу 21 июля приезжает автомобильный крестный ход «Большая Россия» Фото: скриншот видео организаторов

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфу 21 июля приезжают участники автомобильного крестного хода «Большая Россия». Автопробег стартовал 12 июня в Магадане. Крестный ход пройдет через всю страну и охватит более 70 городов в России, Казахстане, Белоруссии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской Народных Республиках.

По информации организаторов, специально для этого масштабного мероприятия была написана икона «Державный Покров Божьей Матери». Это Казанская икона Божьей матери с изображением нижегородского ополчения во главе с Мининым и Пожарским.

Участники автопробега и икона «Державный Покров Божьей Матери» будут находиться в Уфе с 21 по 23 июля. Запланированы торжественная встреча иконы в Храме Рождества Богородицы, молебен, крестный ход.