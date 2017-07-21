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21 июля Пятница

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Шашисты Башкирии выступят на этапе Кубка мира в Монголии

СПОРТ

Шашисты Башкирии выступят на этапе Кубка мира в Монголии Фото: Андрей Старостин

Шашисты Башкирии выступят на этапе Кубка мира в Монголии Фото: Андрей Старостин

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С 21 по 27 июля в столице Монголии — Улан-Баторе — пройдет этап Кубка мира по международным шашкам — турнир «Mongolia Open». Башкортостан в нем представят Айгуль Идрисова, Айнур Шайбаков, Александр Георгиев (Уфа) и Муродулло Амриллаев (Стерлитамак). Всего в соревнованиях будут участвовать более 60 спортсменов из Европы и Азии.

По сообщению Федерации шашек РБ, в общем зачете Кубка мира — 2017 после трех этапов лидирует Александр Георгиев с 849 очками. Айнур Шайбаков — шестой с 522 очками, Муродуло Амрилаев — 11-ый (419 очков). У женщин Айгуль Идрисова — пятая с 550 очками. Спортсменам республики предстоит непростая борьба в одном из сильнейших международных турниров. У них задача — минимум: попадание в десятку лучших по итогам всех этапов Кубка мира и выход в финал.

Напомним, прошлогодний финал Кубка мира прошел в Уфе. В нем выступили 20 спортсменов (10 мужчин и 10 женщин), из них шесть представителей Башкортостана. Тогда в женском финале победу одержала Айгуль Идрисова.

Теги: кумок мира по шашкам
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