В Уфе проверили водно-спасательные посты на официальных пляжах Фото: Служба спасения 112







В Уфе проверили водно-спасательные посты на официальных пляжах Фото: Служба спасения 112

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Несмотря на погоду, с 1 июня в Уфе официально открыт купальный сезон. Отдыхающих на пляжах не так уж и много, но спасатели каждый день заступают на свои посты. На официальных зонах отдыха населения на воде они дежурят с 11.00 и до вечера.

По информации столичной Службы спасения, летом проводятся плановые проверки водно-спасательных постов на городских пляжах. Сотрудники Управления гражданской защиты администрации Уфы на каждом посту проверяют исправность технического оснащения, средств связи, а также наличие медицинских аптечек и все необходимые документы. Комиссия проверяет практические навыки профессиональных спасателей и спасателей-общественников, которые дежурят на городских пляжах вместе с профессионалами.

Для спасателей дается вводная, что в воде тонет человек. Основная задача — оперативно отреагировать, подплыть на лодке к условному утопающему, вытащить его из воды и доставить на берег. Затем нужно оказать первую помощь.

Как сообщалось ранее, в Уфе официально открыты 11 зон отдыха на воде.