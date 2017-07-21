В Уфе «Кроношпан» планирует выйти на полную мощность в течение года Фото: Олег Яровиков В Уфе «Кроношпан» планирует выйти на полную мощность в течение года Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Завод по производству ламинированных древесно-стружечных плит (ЛДСП) «Кроношпан-Башкортостан» планирует в течение года выйти на полную мощность, которая составляет 90 тысяч кубометров плит в месяц (более 1 млн «кубов» в год). Пока завод работает «вполсилы», производя 40-45 тысяч кубических метров материалов для мебели. Как сообщил коммерческий директор завода Барыш Джан, 40% продукции экспортируется в Китай и Среднюю Азию — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Значительная часть уходит в соседние города с развитой мебельной промышленностью — Екатеринбург, Ижевск. В республике остается лишь 10%. Это объясняется конъюнктурой местного рынка, который уже сложился к моменту запуска «Кроношпана».

По информации начальника производства Сергея Штрауха, предприятие потребляет порядка 90 тысяч кубометров сырья ежемесячно, при этом качество продукции не зависит от исходного материала. «Принимаем некондиционную древесину, даже топляк — бревна, вытащенные из воды», — рассказал он. — «Неважно, высохло сырье или нет — технология предусматривает просушку стружки». Заводская труба с белым паром принадлежит как раз сушильному комплексу. 80% сырья поступает из республики, остальное привозят из соседних Челябинской и Оренбургской областей и Татарстана.

Клеи, которые являются главной экологической проблемой производства стружечных плит, привозят из егорьевского и белорусских заводов, сообщил Барыш Джан. В Уфе используют карбамидно-формальдегидные смолы и выпускают продукцию класса безопасности Е1 (испарение до 10 мг формальдегида на 100 г сухой древесной плиты). Правильную концентрацию формальдегида отслеживают в специальной лаборатории. «Наша продукция пригодна для европейских рынков», — отметил коммерческий директор предприятия.

Завод строит новые цеха для производства ориентированно-стружечных плит (ОСП ), применяемых в строительстве. Вторая линия требует вложений 200 млн евро. Ее запуск планируется к зиме январю 2018 года. Первая очередь завода стоила 250 млн евро. Есть также планы запустить 3-ю линию — по производству материалов более высокого класса — плит МДФ (мелкодисперсная фракция; в отличие от ДСП, здесь склеивается не стружка, а древесные волокна).

«Кроношпан» является якорным резидентом индустриального парка «Уфимский», занимая 2/3 его территории и создавая условия для деятельности сопутствующих производств. В парке расположились малые предприятия, производящие мебель и мебельную фурнитуру, два предприятия по переработке отходов деревообработки, крупный логистический комплекс, другие производства. Как сообщил исполнительный директор парка Наиль Габбасов, «Уфимский» планирует выплатить 18 млрд рублей налогов за 18 лет работы, из них более 12 млрд — в республиканские и муниципальные бюджеты. Так, с момента открытия в 2013 году индустриальный парк выплачивает Кирилловскому сельсовету, на землях которого располагается, порядка 20 млн рублей налогов в год. По данным администрации, теперь сельсовет с полуторатысячным населением располагает бюджетом более 25 млн рублей, приблизившись к такому густонаселенному соседу, как Булгаковский сельсовет (бюджет 28 млн рублей). «Разумеется, основные деньги поступают от якорного резидента, он же основной арендатор земли», — отметил Наиль Габбасов.