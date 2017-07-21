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В Уфе «Кроношпан» собирается завести европейских ланей

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе «Кроношпан» собирается завести европейских ланей Фото: Википедия

В Уфе «Кроношпан» собирается завести европейских ланей Фото: Википедия

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Завод «Кроношпан» в Уфе собирается построить на своей территории вольер и разместить в нем ланей. Животными готов поделиться «Кроношпан» в подмосковном Егорьевске, который, в свою очередь, получил их от европейского завода. Лани размножились в Подмосковье до 20 особей. Коммерческий директор «Кроношпан-Башкортостан» Барыш Джан рассказал, что зоопарк будет принимать горожан. Кроме того, завод готов организовать для них экскурсии по цехам.

«Кроношпан-Башкортостан» запустил в 2016 году в тестовом режиме линию производства ламинированных древесно-стружечных плит. ЛДСП выпускаются с маркировкой класса экологической безопасности Е1.

На данный момент завод работает вполовину мощностей и выпускает 40-45 тысяч кубометров плит в месяц, потребляя порядка 90 тысяч кубометров некондиционной древесины. На заводе с полностью автоматизированным производством работают 264 человека.

Теги: Кроношпан, лани, зоопарк
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