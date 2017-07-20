Не стало российского ученого Виктора Панеяха, изучавшего историю Башкирии

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне, 19 июля, скончался видный российский ученый, специалист по истории России XVI-XVII веков Виктор Моисеевич Панеях. Он родился 30 июня 1930 года в Саратове, в 1953 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета и аспирантуру Ленинградского отделения Института истории АН СССР, в 1974 году защитил докторскую диссертацию. С 1960 года работал в Санкт-Петербургском институте истории Российской академии наук. Виктор Панеях был деканом-организатором факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, ответственным редактором публикаций важнейших законодательных актов России XVI-XVII веков.

Как рассказал агентству «Башинформ» старший научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН, кандидат исторических наук Ильдар Габдрафиков, в шестидесятые годы Ленинградский университет приступил к созданию большого коллективного труда по истории восстания 1773-1775 годов под предводительством Емельяна Пугачева. В Башкортостане тогда специалистов по этой теме не было. Поэтому разделы о восстании на территории Башкирии было поручено написать ленинградскому историку Виктору Панеяху. Для этого он изучил множество источников в центральных архивах. Итогом этой кропотливой работы стала написанная Виктором Моисеевичем история нашего края конца восемнадцатого века. Ученый написал и биографии башкирских предводителей того времени. Труд по истории пугачевского восстания стал крупным достижением советской науки. Эти труды, и, в частности, разделы по истории Башкирии, написанные Панеяхом, до сих пор используются учеными.

Позднее массовым тиражом дважды издавался рассчитанный на широкого читателя коллективный труд «Пугачев и пугачевцы», в котором Виктор Панеях написал биографический очерк о Кинзе Арсланове и Салавате Юлаеве. Благодаря этому историку их жизнь и деятельность стали лучше известны общественности нашей страны.

В последующие годы Панеях занимался изучением истории России феодального и советского периодов, историей исторической науки. Его работы часто цитируются в отечественной и зарубежной науке.

«Ученые нашей республики всегда будут помнить о большом вкладе Виктора Моисеевича Панеяха в изучение истории Башкортостана», — отметил Ильдар Габдрафиков.