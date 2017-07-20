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20 июля Четверг

Уфа   °

Жители Башкирии просили депутатов установить твердую цену на молоко

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

Жители Башкирии просили депутатов установить твердую цену на молоко

Фото: Книжная палата РБ

Жители Башкирии просили депутатов установить твердую цену на молоко

Фото: Книжная палата РБ

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Почему жители республики добивались установления твердых цен на молоко и как правильно выстилать мостовую. Обо всем этом рассказала газета «Красная Башкирия» в августе 1928 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Весьма хорошим решением Горсовета, запрещающим спекулянтам скупать продукты у крестьян до 10 часов утра, потребитель вполне удовлетворен», — написали в газету читатели и предложили принять еще одно постановление. О торговле молоком фермы Горкоммунтреста.

«Сотрудник фермы, являясь на базар без установленной ранее цены, наводит на месте справку — почем молоко на базаре, и тут же устанавливает свою цену. Чаще всего он продает молоко фермы дороже базарного», — выяснили в издании. В свою очередь, базарные торговцы тут же вздували цены на продукцию. По мнению автора статьи, в этом случае должен действовать принцип «не потребитель для фермы, а ферма для потребителя».

«Нельзя ли Горсовету вынести постановление о торговле молоком фермы Горкоммунтреста и установить твердую цену на молоко», — обратились в газете к депутатам.

В этом же номере издание указало на нецелесообразное мощение уфимской улицы. «Горкомхоз выстилает мостовую по улице Достоевского, но по шесть метров с обеих сторон от тротуаров оставляет не мощенными». Делалось это для того, чтобы в будущем на этом месте посадить деревья. Однако коммунальщики не учли, что проезжающие будут съезжать с мостовой на не мощенную часть дороги и колесами выворачивать булыжник. «Это быстро сведет на нет всю работу», — сетуют в издании.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, цены, молоко, торговля
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