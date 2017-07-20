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20 июля Четверг

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Трое жителей Башкирии жестоко расправились с двумя мужчинами и подожгли квартиру, где было совершено преступление

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Трое жителей Башкирии жестоко расправились с двумя мужчинами и подожгли квартиру, где было совершено преступление Фото: Андрей Старостин

Трое жителей Башкирии жестоко расправились с двумя мужчинами и подожгли квартиру, где было совершено преступление Фото: Андрей Старостин

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Трое жителей Башкортостана жестоко расправились с двумя мужчинами и подожгли квартиру, где было совершено преступление. По ходатайству республиканского Следственного комитета суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу троим подозреваемым по статье «Убийство, совершенное группой лиц». Двоим из них уже предъявлено обвинение.

По информации пресс-службы ведомства, преступление некоторое время оставалось нераскрытым. Руководство следственного управления приняло решение направить в город Бирск опытного следователя-криминалиста. Он, изучив материалы дела и детали происшествия, выдвинул версию о причастности 27-летнего местного жителя. При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать и изобличить еще двоих подозреваемых. Ранее они были судимы за преступления различной степени тяжести.

Версия следствия: вечером 2 июля этого года у 51-летней женщины и ее 27-летнего пасынка закончилось спиртное. Они пошли к должникам пасынка. По дороге к ним присоединился знакомый молодого человека.

В квартире 35-летнего мужчины, куда пришла компания, находился его 37-летний сосед. После недолгого разговора 27-летний мужчина вспомнил, что в 2010 году его сестра отправилась на отдых с хозяином квартиры и его соседом и утонула. Молодой человек решил, что они виновны в смерти родственницы, и устроил скандал. Вместе с мачехой они вывели из квартиры соседа хозяина и увели на пустырь, где нанесли ему удары найденными в квартире молотком и гвоздодером. От полученных травм потерпевший скончался.

Вернувшись в квартиру, 27-летний мужчина со своим знакомым-ровесником зарезали хозяина жилья. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники подожгли квартиру и скрылись. Местные жители потушили пожар и нашли тела погибших.

Теги: убийство, СКР по РБ
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