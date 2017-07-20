Башкортостан и Кыргызстан связывает духовно-культурное родство, уходящее корнями вглубь веков – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Президента Киргизии





















Башкортостан и Кыргызстан связывает духовно-культурное родство, уходящее корнями вглубь веков – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Президента Киргизии

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Бишкеке в рамках визита делегации Башкортостана в Киргизию Глава республики Рустэм Хамитов выступил на открытии Международного форума «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи».

В работе форума, организованного по инициативе Президента Киргизской Республики Алмазбека Атамбаева, принимают участие учёные-алтаисты, историки, археологи, этнографы, антропологи, лингвисты, исследователи фольклора, искусства и культурного наследия из России, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Венгрии, Германии, Индии, Кореи, Монголии, Турции, Узбекистана, Чехии.

Главными темами обсуждения станут результаты последних научных исследований, образовательных и культурных проектов, направленных на укрепление гуманитарных связей народов, населяющих обширные территории Евразии, на основе общих алтайских языковых, этногенетических и историко-культурных связей.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в своём приветственном слове отметил важное значение форума и пожелал его участникам успешной работы.

– Алтай – одна из колыбелей человеческой цивилизации, прародина финно-угорских, тюрко-монгольских, маньчжуро-тунгусских, корейского, японского и других народов. Данные археологических раскопок, этнографических экспедиций, результаты изучения фольклорных и письменных источников напоминают об общих корнях этих народов, – сказал он. – Народы Алтайской языковой семьи сегодня населяют территории от Якутии на севере до Турции и Ирана на юге, от Венгрии и Карелии на Западе до Японии и Кореи на востоке. И, конечно же, населяют собственно Алтай, Урал, Поволжье, Центральную Азию, Монголию и значительные регионы Китая. Вместе с народами России и Китая эти территории образуют громаднейший географический и историко-культурный регион, даже своего рода «континент» Евразия. И вместо идей, разделяющих народы по языку, цвету кожи и религиозным убеждениям, надо опираться на идеи добра и мира, на идеи, объединяющие разные народы.

Глава Башкортостана в своём выступлении отметил духовное родство народов алтайской языковой семьи, в том числе башкир и киргизов, рассказал о вкладе учёных республики в алтаистику и тюркологию.

– Башкортостан и Кыргызстан, несмотря на географическую отдалённость, конечно же, связывает многое. В первую очередь – наше языковое, духовно-культурное родство, уходящее корнями вглубь веков, – сказал Рустэм Хамитов. – Наши разносторонние торгово-экономические связи с тюркоязычными регионами и странами также являются важнейшим фактором дальнейшего расширения сотрудничества, общности алтайских народов. Давайте, дорогие друзья, и дальше понимать друг друга без переводчиков, дружить и общаться так же искренне, как мы делаем этой сейчас, претворять в жизнь важные экономические и гуманитарные проекты, работать на благо наших стран.