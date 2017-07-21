В Башкирии сегодня выберут лучшего плиточника-2017 Фото: Андрей Старостин В Башкирии сегодня выберут лучшего плиточника-2017 Фото: Андрей Старостин

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане сегодня назовут лучшего плиточника строительного комплекса региона. Республиканский конкурс профмастерства «Лучший по профессии» в этой номинации пройдет в Янауле, в квартале многоэтажной застройки микрорайона «Южный».

Ранее были подведены итоги ежегодного республиканского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший каменщик строительного комплекса РБ». По результатам соревнований первое место присуждено каменщикам ООО «СУ-3 «Башгражданстрой» Анатолию Аптыкаеву и Николаю Тазитдинову.

Следующий конкурс профмастерства, в котором за звание лучшего поборются уже маляры, пройдет в Уфе 28 июля.

Лучшего штукатура-2017 определят также в Уфе 4 августа.

По традиции конкурс профмастерства на звание лучшего каменщика, штукатура, маляра и плиточника строительного комплекса проводится в республике незадолго до профессионального праздника — Дня строителя.