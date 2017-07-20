Уфимский аэропорт создает доступную среду - приобретен второй амбулифт для посадки пассажиров с ограниченными возможностями Фото: Олег Яровиков Уфимский аэропорт создает доступную среду - приобретен второй амбулифт для посадки пассажиров с ограниченными возможностями Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Автомобиль с лифтом для посадки и высадки людей с ограниченными возможностями появился в аэропорту Уфы. Амбулифт легко состыковывается с любым самолетом. Его платформа способна «вытягиваться» на высоту 5,6 м, что позволяет доставлять пассажиров на любые типы воздушных судов. Амбулифт вмещает одновременно до четырех инвалидных колясок и сопровождающих лиц или двух пассажиров на носилках.

Устройство приобретено АО «МАУ» за счет собственных средств в рамках выполнения плана Росавиации по модернизации инфраструктуры аэропортов в интересах обслуживания пассажиров с ОВЗ.

Как отметили в пресс-службе столичного авиаузла, это второй амбулифт в уфимском аэропорту. Первый прицепной амбулифт марки TDL-5404 позволяет оказать помощь двум пассажирам на инвалидных колясках или одному больному на носилках.

С начала 2017 года число граждан с ограниченными возможностями здоровья, выбравших для полетов международный аэропорт «Уфа», составило более 1700 человек. Для прибывающих на собственном транспорте маломобильных пассажиров и их сопровождающих в аэропорту «Уфа» организовано более 100 парковочных мест. Они находятся как в непосредственной близости от терминалов, так и на каждой парковочной площадке и обозначены специальной разметкой и дорожными знаками.