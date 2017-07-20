Народный рейтинг «Любимые художники Башкирии» набирает популярность

УФА, 20 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Народный рейтинг #ЛюбимыеХудожникиБашкирии набирает популярность. С момента старта голосования — 1 июля — официальный сайт проекта набрал более 100 тысяч просмотров, его посетителями стали более пяти тысяч человек. За 20 дней в онлайн-галерее появилось 645 картин. В конкурсе принимают участие 136 художников со всей республики.

Определены промежуточные лидеры голосования. Так, в номинации «Мастер» наибольшее количество голосов набрала Елена Веревкина, на первом месте в категории «Легенда» — Леонид Круль, в номинации «Актуальное искусство» самая популярная — Гульшат Суфиянова, среди «Самородков» больше всего «лайков» у Гульнары Галимовой.

По словам организаторов, за любимых художников голосуют не только жители республики, но и соотечественники из Канады и Мексики.

Голосование идет параллельно с приемом работ. Художники всё еще могут присоединиться к проекту. Разместить работы можно самостоятельно.

Все участники разделены на разные категории: «Легенды», «Мастера», «Самородки» и «Актуальное искусство». Таким образом организаторы подчеркивают, что в конкурсе смогут принять участие художники любого возраста и пишущие в абсолютно разных жанрах, стилях и направлениях. Категория «Мастер» подразумевает работы от авторов, которые состоят в Союзе художников (СХ), «Актуальное искусство» — для тех, у кого есть профессиональное художественное образование, но кто не является членом СХ, «Самородок» — для тех, кто не обучался в вузе по направлениям в сфере искусства. В категорию «Легенды» попадут картины ушедших из жизни художников.

Проект «Любимые художники Башкирии» призван объединить работы всех живописцев региона для составления народного рейтинга. По итогам голосования будет издана книга-альбом.

«Когда я задумывал книгу, я вовсе не думал, что моя идея может превратиться в такой проект, в котором мне помогает столько замечательных людей со всего Башкортостана. В основу конкурса мы заложили идею популяризации работ наших земляков. Кроме того, благодаря возможностям интернета мы надеемся, что рейтинг позволит повысить узнаваемость нашего родного края за его пределами», — говорит автор проекта Наиль Махмутов.