Башкирия в федеральных СМИ: из зала суда, на защиту дольщиков, чертежи не тонут, ледоруб ковался в Башкирии

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Львиная доля упоминаний о Башкирии во вчерашних федеральных СМИ связана с Арбитражным судом РБ, который рассматривает иск «Роснефти», «Башнефти» и Минземимущества Башкирии к АФК «Система». Обороняющаяся «Система» просит суд провести экономическую экспертизу по делу с «Роснефтью», сообщают «Ведомости». «АФК "Система" просит суд назначить экспертизу в деле по иску "Роснефти"» — заголовок в «РИА Новости». Далее говорится: «Представитель АФК "Система" заявил в арбитражном суде Башкирии ходатайство о назначении судебной экспертизы для определения экономического эффекта от реорганизации "Башнефти" в деле по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда». Не отстает «Эхо Москвы»: «АФК «Система» намерена добиваться экономической экспертизы по иску «Роснефти».

Увы, из этого у «Системы» ничего не получилось, поскольку противостоит ей еще более мощная, судебная система.

«ТВ Центр» передает: «Суд отказал «Системе» в проведении экономической экспертизы по иску «Роснефти». «РИА Новости» передает: «Суд отказал в экономической экспертизе по иску "Роснефти" к АФК "Система"», и называет имя судьи: «"Суд определил в назначении экспертизы отказать", — сказала судья Ирина Нурисламова».

«Коммерсантъ» сообщает о следующих шагах системы: «АФК «Система» пожаловалась в администрацию президента на судью по иску «Роснефти», и раскрывает подробности: «АФК «Система» увидела в действиях судьи Арбитражного суда Башкирии Ирины Нурисламовой, разбирающей дело по иску «Роснефти», необъяснимую поспешность и пожаловалась на них в высшие инстанции. «Порядок ведения судьей процесса, принимаемые судьей решения, включая отклонение абсолютно всех ходатайств ответчиков и третьих лиц, кроме лиц, действующих в интересах истцов, не могут не вызывать серьезных сомнений в ее беспристрастности и вынудили нас обратиться с жалобой на ее незаконные действия к председателю Верховного суда, в администрацию президента России, в Высшую квалификационную коллегию судей и председателю Арбитражного суда Уральского округа».

Эту новость дублируют «Интерфакс» («АФК «Система» пожаловалась в администрацию президента на судью по иску «Роснефти»), «Эхо Москвы» («АФК «Система» пожаловалась в администрацию президента на судью Арбитражного суда Башкирии Ирину Нурисламову»), «РБК» («Система» пожаловалась в Кремль на действия судьи по иску «Роснефти»), «ТВ Центр» («Система» пожаловалась Кремлю на судью по иску «Роснефти») и снова «Коммерсантъ» («Внесудебная «Система»).

Но похоже, что первоисточником для всех перечисленных и многих оставшихся за кадром является «РИА Новости» («АФК пожаловалась в администрацию президента на судью по делу с "Роснефтью"»), в сообщениях которого всегда подчеркивается, что они передаются прямо из зала суда, и что их источник — официальный представитель АФК Сергей Копытов: «"Система" обратилась с жалобой на действия судьи, которая ведет заседания по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей; жалоба направлена председателю Верховного суда, в администрацию президента РФ, в Высшую квалификационную коллегию судей и председателю Арбитражного суда Уральского округа».

«Известия» называют башкирский арбитраж «средневековым», как бы намекая на инквизицию: «Система» пожаловалась на «средневековый» суд по иску «Роснефти» и разъясняя, что так назвал суд официальный представитель АФК Сергей Копытов, который пояснил, что поводом для подачи жалоб стали «незаконные действия» судьи, отразившиеся на порядке ведения процесса, принимаемых в ходе него решениях (например, об отклонении ходатайств от третьих лиц и ответчиков). Эти действия, по словам Копытова, «не могут не вызывать серьезных сомнений в беспристрастности» судьи. «Истцами, ответчиками и третьими лицами в суд было подано около 200 документов, их общий объем — около 6000 страниц. Непонятно, когда судья могла не то что вникнуть в каждый из этих документов, но и просто бегло ознакомиться с ними», — пояснил свои сомнения представитель АФК «Система».

Лишь некоторые СМИ, в том числе и «ИА REGNUM» вспомнили, что как раз 19 июля 7 лет назад башкирский парламент утвердил Рустэма Хамитова в должности президента Башкирии, в связи с чем REGNUM опубликовал аналитическую статью «7 лет правления Башкирией Хамитовым: плюсы и минусы», отмечая, что «в республике отмечаются признаки начинающейся «информационной войны», причиной которой принято считать приближение выборов главы региона в 2019 году».

Но именно Глава Башкортостана на днях предложил радикальные меры по защите прав дольщиков, о чем не забыло ТАСС: «Региональные власти ищут рецепт борьбы с долгостроями». «Рустэм Хамитов выступил с предложением запретить в России долевое строительство. По его мнению, застройщики должны строить дома на заемные в банках средства, а затем продавать жилье покупателям», пишут тассовцы.

А некогда солидные «Известия» теперь больше интересуют катаклизмы: «Цеха крупнейшего в Башкирии завода УМПО затопило во время ливня» и их подробности: «Во время сильнейшего ливня, обрушившегося на Уфу, оказались затопленными несколько цехов завода УМПО. Видео произошедшего уже появились в соцсетях… критическая ситуация сложилась по меньшей мере в двух цехах. В одном из отделов водой были залиты документы».

«Аргументы недели» увидели и в нашем времени что-то хорошее: «Теплицы начали давать результат». Газета называет российских лидеров по производству тепличных овощей, и нам приятно в этом списке видеть на третьем месте Башкирию. Впереди нее только плодородные и без теплиц Краснодарский и Ставропольский края.

«Независимая газета» оглянулась на советскую историю, а вернее, на одного из славных сынов нашей разведки Наума Эйтингона: «Чекисты без прикрас». Заголовок говорит о том, что газету интересуют далеко не славные деяния чекиста, который в сталинское время был одним из главных организаторов диверсий и партизанского движения, и непосредственно руководил едва ли не самым громким политическим убийством XX века – убийством Льва Троцкого, совершенным, как известно, при помощи ледоруба.

Но для нас важнее, что в статье сообщается: «У Наума Эйтингона в спецслужбах жизнь прошла насыщенно и интересно, из родного Гомеля она попал в Башкирию, далее — в Китай». Оказывается, не только проезжими танцорами и певцами знаменит наш край. Чем занимался Эйтингтон в Башкирии, газета не пишет. Поэтому придется почитать биографию разведчика, вышедшую только что в серии ЖЗЛ или "Жизнь замечательных людей".