В Башкирии ликвидируют свалки, отмеченные на карте проекта ОНФ «Генеральная уборка» Фото: пресс-служба ОНФ В Башкирии ликвидируют свалки, отмеченные на карте проекта ОНФ «Генеральная уборка» Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Башкортостане координируют ликвидацию свалок в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка». Всего на интерактивной карте неравнодушные граждане региона отметили 152 объекта несанкционированного сброса мусора, 35 из них ликвидированы, 50% убранных свалок приходится на долю Белорецкого района. Активист Народного фронта Ярослав Белов отметил, что это стало возможным благодаря сотрудничеству общественников и местной администрации, сообщили в региональном штабе ОНФ.

«Активность проявили и жители района, отмечавшие свалки на интерактивной карте, и администрация Белорецкого района, которая отреагировала на сигналы населения и ликвидировала незаконные свалки, — рассказал Ярослав Белов. — Надеемся, что представители других районов будут активнее работать с интерактивным ресурсом экологического проекта ОНФ и приступать к уборке проблемных мест, не дожидаясь официальных обращений в свой адрес от наших активистов. Люди готовы выйти на субботники, но им нужна помощь в организации вывоза собранного мусора. За летний период необходимо устранить как можно больше свалок, иначе до весны увеличится не только их количество, но и масштабы».

Анализ стихийных свалок в окрестностях Белорецка, который провели активисты Народного фронта, показал, что чаще всего люди просто не довозят отходы до полигонов и мест сбора мусора. Граждане выбрасывают коммунальные и строительные отходы на опушках леса, оставляют их в оврагах и вблизи гаражных кооперативов. И эта проблема характерна для многих населенных пунктов. По мнению активистов Народного фронта, решить проблему можно лишь путем формирования у населения ответственного отношения к экологии, сбору и утилизации отходов.