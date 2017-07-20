В Белебее появится производство пластмассовых изделий - Минэкономразвития Башкирии Фото: Олег Яровиков
В Белебее появится производство пластмассовых изделий - Минэкономразвития Башкирии
В Белебее появится производство пластмассовых изделий - Минэкономразвития Башкирии Фото: Олег Яровиков
УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Минэкономразвития Башкортостана, администрация моногорода Белебея и ООО «БП ПЛАСТ» подписали соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Белебей». Новый резидент производит изделия из пластмассы.
Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики, реализация очередного бизнес-проекта предусматривает освоение порядка 20 млн рублей инвестиций и создание 20 новых рабочих мест.
Для внесения соответствующих сведений в реестр резидентов ТОСЭР необходимые документы уже переданы в Минэкономразвития России.