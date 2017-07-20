Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.24 ↓

EUR 68.27 ↑

20 июля Четверг

Уфа   °

Президент РФС Виталий Мутко поблагодарил Марата Магадеева за хорошее проведение финала первенства России U-17

СПОРТ

Президент РФС Виталий Мутко поблагодарил Марата Магадеева за хорошее проведение финала первенства России U-17 Фото: Дмитрий Слезин

Президент РФС Виталий Мутко поблагодарил Марата Магадеева за хорошее проведение финала первенства России U-17 Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В адрес заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан и президента футбольного клуба «Уфа» Марата Магадеева пришло благодарственное письмо из Российского футбольного союза.

«Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» выражает благодарность Организационному комитету финального турнира Первенства России по футболу среди команд спортивных школ (футболисты не старше 2000 года рождения), прошедшего в Уфе с 26 июня по 9 июля, и лично Вам, возглавлявшему Оргкомитет, за высокий уровень подготовки и проведения данных Всероссийских соревнований», — говорится в послании за подписью президента РФС Виталия Мутко.

Турнир юных футболистов прошел на двух стадионах столицы — домашней арене ФК «Уфа» «Нефтянике» и «колыбели клуба» стадионе «Динамо» (именно тут он начал делать первые шаги вверх с ФНЛ). В Уфе сыграло 20 команд.

Чемпионом России стала подмосковная команда «Чертаново», в финале обыгравшая академию «Краснодара» (3:1). Бронзовые награды выиграла питерская СДЮСШОР «Зенит», уверенно победив «УОР-5» из Подмосковья (3:0).

ФК «Уфа-2000» заняла на этом турнире 11-е место, что неплохо для молодой школы республики.

Теги: футбол
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть