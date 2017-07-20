Президент РФС Виталий Мутко поблагодарил Марата Магадеева за хорошее проведение финала первенства России U-17 Фото: Дмитрий Слезин Президент РФС Виталий Мутко поблагодарил Марата Магадеева за хорошее проведение финала первенства России U-17 Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В адрес заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан и президента футбольного клуба «Уфа» Марата Магадеева пришло благодарственное письмо из Российского футбольного союза.

«Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» выражает благодарность Организационному комитету финального турнира Первенства России по футболу среди команд спортивных школ (футболисты не старше 2000 года рождения), прошедшего в Уфе с 26 июня по 9 июля, и лично Вам, возглавлявшему Оргкомитет, за высокий уровень подготовки и проведения данных Всероссийских соревнований», — говорится в послании за подписью президента РФС Виталия Мутко.

Турнир юных футболистов прошел на двух стадионах столицы — домашней арене ФК «Уфа» «Нефтянике» и «колыбели клуба» стадионе «Динамо» (именно тут он начал делать первые шаги вверх с ФНЛ). В Уфе сыграло 20 команд.

Чемпионом России стала подмосковная команда «Чертаново», в финале обыгравшая академию «Краснодара» (3:1). Бронзовые награды выиграла питерская СДЮСШОР «Зенит», уверенно победив «УОР-5» из Подмосковья (3:0).

ФК «Уфа-2000» заняла на этом турнире 11-е место, что неплохо для молодой школы республики.