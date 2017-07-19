БашТАСС уполномочен заявить, или как в Башкирии освещались вопросы «Второго Баку» Фото: Книжная палата РБ

БашТАСС уполномочен заявить, или как в Башкирии освещались вопросы «Второго Баку» Фото: Книжная палата РБ

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

О праздновании 15-летия Телеграфного агентства Советского Союза и специфике работы БашТАСС рассказала газета «Красная Башкирия» в июле 1940 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«27 июля 1940 года исполнилось 15 лет со дня создания ТАСС, единственная организация в стране, которая организует для всей советской печати политическую, экономическую, культурную информацию», — сообщил газете заведующий Башкирским отделением ТАСС.

В республике отделение ТАСС было создано в 1932 году и вначале имело своих корреспондентов лишь в некоторых районах. К 15-летнему юбилею башкирское отделение ТАСС насчитывало уже около 100 корреспондентов, обслуживало шесть областных, 72 районных и заводских газет, более 30 областных организаций. Ежедневно выпускался вестник информации для газет на русском и башкирском языках, в котором оперативно освещалась полнокровная жизнь республики.

Газеты, выходящие на русском языке, информацию получали прямо из Москвы. «В отделении установлена самопечатающая машина «телетайп», принимающая из Москвы всю международную и союзную информацию для печати республики», — уточняется в публикации. Около 215 информаций БашТАСС ежемесячно помещалось в газетах, выходящих в Уфе.

«Однако в работе БашТАСС еще много недостатков, — констатировал руководитель местного отделения информагентства. — БашТАСС далеко не удовлетворяет требований областных газет по тематике и качеству материалов. Слишком мало уделяется внимания своевременности продвижения информации до потребителя: материалы, полученные по «телетайпу», доставляются редакциям с опозданием на два-три часа. Вопросы «Второго Баку» — жизнь и работа нефтепромыслов Башкирии — еще недостаточно освещаются на страницах вестников БашТАСС, как и вообще вопросы промышленности», — отметил он.

Справка. История ТАСС началась с Санкт-Петербургского телеграфного агентства, созданного в 1904 году. В 1918-м СПТА и Бюро печати объединили в Российское телеграфное агентство, на базе которого в июле 1925 года было создано Телеграфное агентство Советского Союза. Центральный информационный орган СССР обладал исключительным правом собирать и распространять информацию внутри страны и за его пределами. Словосочетание «ТАСС уполномочен заявить», впервые использованное в 1934 году, применялось в качестве вступительной фразы в официальных заявлениях СССР и впоследствии стало фразеологическим. В 1979 году писатель Юлиан Семёнов написал роман «ТАСС уполномочен заявить», повествующий о деятельности советской контрразведки. В 1984 году в СССР вышел одноименный фильм.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.