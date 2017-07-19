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19 июля Среда

Уфа   °

Юные футболисты Башкирии сразятся за титул чемпиона всероссийского турнира «Колосок» с командой Дагестана

СПОРТ

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Стерлитамаке завершаются всероссийские соревнования по футболу среди сельских команд «Колосок».

В борьбе за награды турнира участвуют команды из Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Калининградской, Курганской, Ленинградской, Омской, Орловской, Пензенской, Челябинской, Ярославской областей, Алтайского края, Дагестана, Чувашии и Башкортостана.

Завтра, 20 июля, последний день соревнований. За титул чемпиона сразятся команды Башкортостана и Дагестана. Честь республики отстаивают юные футболисты Илишевского района.

Церемония награждения состоится в 17 часов.

Организаторы турнира: Министерство спорта РФ, Министерство молодежной политики и спорта РБ, Российский футбольный союз, ДСО «Урожай» России при поддержке администрации Стерлитамака.

Теги: футбол
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