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19 июля Среда

Уфа   °

Газета «Истоки»: О поэзии фотографии

КУЛЬТУРА

Газета «Истоки»: О поэзии фотографии Фото: Олег Яровиков

Газета «Истоки»: О поэзии фотографии Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В двадцать девятом номере газеты «Истоки» известный уфимский фотохудожник Вячеслав Стрижевский признается: «Пришло мне отчаянное желание написать, что фотограф — тоже поэт! Недаром же о фотографиях говорят «неповторимое мгновение». Автор предлагает вниманию свои размышления о поэзии фотографии.

Светлана Гафурова пишет о художнике Филарете Шагабутдинове и публикует рецензию на книгу Иосифа Гальперина «Машинка для точки лезвий». Другая рецензия номера, на книгу молодого саратовского автора Ильи Колесникова, принадлежит Елене Луновской.

В центре внимания Иршата Зианбердина — монеты, поэтические медали, кумбазы и древние нотные книги, имеющие отношение к истории Белебея.

Отвечая на вопросы читательниц, Иршат Зианбердин приводит свои переводы текстов кумбаза и офицерского знака, украшений национальной одежды из фондов одного из театров республики.

В номере публикуется поэтическая десятка «Истоков» за июнь. Победительницей открытого поэтического конкурса, в котором может принять участие любой желающий, стала на этот раз Екатерина Коновальчик из Санкт-Петербурга со стихотворением «Валаам».

В номере читатель обнаружит рассказ Владислава Левитина «Сбой в системе», продолжение воспоминаний белого генерала Викторина Молчанова, активного участника гражданской войны в Поволжье в 1918 году, рецензию на премьерный спектакль «Рассказы Вампилова» в Молодежном театре, публикации о новых арт-объектах Уфы, о необычном музейном комплексе под открытым небом в селе Григорьевка недалеко от города Соль-Илецка и казачьем ансамбле «Истоки», а также другие материалы, сообщили в еженедельнике.

Теги: Истоки
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