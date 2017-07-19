Новый чемпионат ВХЛ «Торос» начнет дома, а «Горняк» - в Красноярске

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Федерация хоккея России утвердила календарь матчей чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017/18. В новом сезоне выступят 27 клубов.

Башкортостан в этом сезоне ВХЛ представляют нефтекамский «Торос» и учалинский «Горняк».

В первых играх «Торос» 9 сентября примет дома пермский «Молот-Прикамье», а «Горняк» 11 сентября сыграет с «Соколом» в Красноярске.

В регулярном сезоне командам предстоит провести двухкруговой турнир по системе каждый с каждым дома и в гостях. Всего на первом этапе каждая команда проведет 52 матча.

В плей-офф борьбу за главный трофей ВХЛ — Кубок имени Владимира Петрова — продолжат 16 сильнейших команд, которые на каждой из стадий сформируют пары по принципу: наиболее высокий номер посева против наименьшего (команда, занявшая 1-е место в регулярном чемпионате встретится с 16-й, 2-я с 15-й и т.д.).