Башкирия в федеральных СМИ: банки на полях, сажать по любому поводу, как отсудить миллион

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Башкирия в 2017 году планирует удвоить господдержку развития сельских территорий», — гласит заголовок сообщения «Интерфакс-Поволжья». Власти Башкирии намерены направить в 2017 году на развитие сельских территорий 1,9 млрд рублей, сообщил министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов на выездном заседании Госдумы по аграрным вопросам во вторник в Уфе.

«Интерфакс-Поволжье» информирует и о том, что «Сбербанк в селах Башкирии намерен развивать мобильное обслуживание клиентов, Россельхозбанк — агентское»

Соответствующие мнения были высказаны представителями региональных подразделений кредитных учреждений также на выездном заседании представителей Госдумы по аграрным вопросам в Уфе.

Выработка электроэнергии в Башкирии в I полугодии выросла на 7,3%, потребление — на 3,6%, — такие данные приводит также «Интерфакс-Поволжье».

Электростанции энергосистемы Башкирии в январе-июне 2017 года выработали, по предварительным данным, 12,236 млрд кВт.ч электроэнергии, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года, без учета выработки 29 февраля 2016 года увеличение составило 7,9%, говорится в сообщении филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала.

«Известия» в сообщении «В Нижегородской области значительно возрастет площадь лесов» также находят место для Башкирии: она вошла в десятку ведущих регионов РФ по восстановлению леса в 2016 году.

И не удивительно, если в Башкирии сажают деревья по любому поводу. Например, «Сотрудники и ветераны МЧС Уфы высадили аллею в честь 90-летия Госпожнадзора», сообщает ТАСС.

В рамках мероприятий, приуроченных к 90-летию Государственного пожарного надзора, сотрудники и ветераны службы высадили памятную аллею из 39 елей в сквере имени 50-летия Победы города Уфы. «Примечательно, что эта акция проводится в Год экологии в России и мы можем не только провести памятное мероприятие, но и внести вклад в укрепление экологии, сделать нашу столицу еще более прекрасной», — цитирует ТАСС слова начальника ГУ МЧС по Башкирии Марата Латыпова.

А «Вместе-РФ» цитирует сенатора Лилию Гумерову: «Опыт Башкирии в организации детского отдыха необходимо распространять по стране». Такое мнение высказала член Совета Федерации от Башкирии после посещения детского лагеря имени Валентины Терешковой.

Видимо, кому-то захочется распространять и другой опыт Башкирии, о нем сообщают «Известия»: «Первый крематорий для животных появился под Уфой». Ритуальные услуги предлагает приют для бродячих собак и кошек рядом с селом Миловка.

А вот уфимский эксперимент, который попал на «Первый канал», надо надеяться, теперь-то уж будет завершен. «26 лет в аварийном доме», называется репортаж, в котором рассказывают о двухэтажке в Уфе, признанной аварийной еще в 1991 году. Повторное заключение уже новая межведомственная комиссия сделала в прошлом году. Жильцы обратились в суд, дом был признан аварийным, мэрию обязали назначить сроки расселения. Но на данный момент ничего не изменилось. «Комментарий по поводу хотя бы примерных сроков от местных властей получить не удалось. Администрация дала номер службы расселения, а те отправили обратно. Почему дом до сих пор не расселили, будут разбираться уже в Минстрое», — обещает «Первый канал».

Канал «РЕН-ТВ» показал в «новостях» сюжет «В Уфе аттракцион "Батут" сдуло ветром вместе с двумя детьми». Двое детей были травмированы в результате падения батута около ТРЦ «Мега» из-за резких порывов ветра.

«Коммерсантъ» размещает «Главные анонсы предстоящего дня», среди которых, конечно же, продолжение в Уфе в Арбитражном суде РБ рассмотрения иска «Роснефти» и «Башнефти» о взыскании с АФК «Система» 170,6 млрд рублей.

Не идет это рассмотрение на пользу «Системе». ТАСС предупреждает, что «S&P может понизить рейтинги АФК «Система». В пресс-релизе международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) долгосрочные рейтинги АФК «Система» ВВ в иностранной и национальной валютах помещены в список на пересмотр с возможностью понижения.

«Система» не сдается, она открыла «второй фронт» — в Замоскворецком суде Москвы компания оспаривает нотариальное заверение переписки бывших менеджеров «Башнефти». Но и тот суд отложил на 24 июля судебное заседание по рассмотрению заявления АФК: «Суд отложил рассмотрение иска «Системы» к доказательствам «Роснефти» пишут «Известия».

Они же («Известия») сообщают, что «Суд не стал назначать экспертизу переписки экс-менеджеров «Башнефти». И это почти дословно подтверждает «РИА Новости»: «Суд не стал назначать экспертизу доказательств "Роснефти" по иску к АФК».

Замоскворецкий суд отказался назначать экспертизу переписки менеджеров «Башнефти», представленную «Роснефтью» в башкирский суд в качестве доказательства по иску к АФК «Система» на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент агентства из зала суда.

Тем временем неутомимый «Бывший менеджмент "Башнефти" пожаловался на прокурора Башкирии в Генпрокуратуру», сообщает «Коммерсантъ».

Со ссылкой на «Интерфакс» газета сообщает: «Бывший менеджмент "Башнефти" (с конца прошлого года компания контролируется "Роснефтью") направил генеральному прокурору РФ Юрию Чайке жалобу на действия прокурора Башкирии Андрея Назарова, по заявлению которого Ленинский суд Уфы признал незаконными положения АНК о долгосрочной мотивации работников и заморозил выплаты бывшим руководителям компании опционов на сумму более 2 млрд рублей».

Радует, что есть еще люди, для которых деньги — не главное в жизни. «Интерфакс» приводит в заголовке обеспокоенность советника президента Киргизии: «в республике почти не осталось горлового пения».

Возможно, спасти национальные традиции поможет «Алтайский форум», к которому очень серьезно относятся Глава Башкортостана Рустэм Хамитов и президент Татарстана Рустам Минниханов. Они планируют присутствовать на проведении форума и выражают готовность эти инициативы поддерживать в будущем.