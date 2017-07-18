В Уфе автобус без водителя помял пять иномарок Фото: УГИБДД МВД по РБ

В Уфе автобус без водителя помял пять иномарок Фото: УГИБДД МВД по РБ

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе на улице Р. Зорге в результате дорожного инцидента были повреждены пять иномарок. Как сообщили в республиканской автоинспекции, водитель автобуса «Неоплан» остановился из-за технической неисправности и вышел установить знак аварийной остановки. В это время автобус откатился назад и по касательной задел припаркованные автомобили «Судзуки SХ 4», «Рено Дастер», «Киа Рио» и две «Мазды СХ 5». Люди в происшествии не пострадали.