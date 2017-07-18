В Уфе на оживленном перекрестке нанесли еще одну разметку против пробок Фото: администрация Уфы В Уфе на оживленном перекрестке нанесли еще одну разметку против пробок Фото: администрация Уфы

УФА, 18 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе на пересечении улиц Первомайской и Ульяновых дорожники нанесли ярко-желтую «вафельную» разметку.

Данная разметка обозначает границы, которые нельзя пересекать в случае затора. Еще один такой участок есть на пересечении улицы Айской с улицей Революционной.

Если водитель во время затора осуществит выезд на данную разметку и преградит дорогу транспорту, который едет в поперечном направлении, то по статье 12.13 КоАП РФ будет оштрафован на 1000 рублей.

Фиксировать нарушения будут камеры, которые появятся на перекрёстках вслед за разметкой, предупредили в ГИБДД.

В будущем такую разметку планируют нанести и на других оживленных перекрёстках города. Городские службы призывают автомобилистов быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и разметки.