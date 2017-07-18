Хоккейный Кубок Республики Башкортостан стартует 15 августа Фото: Дмитрий Слезин Хоккейный Кубок Республики Башкортостан стартует 15 августа Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

15 августа, в Уфе стартует традиционный предсезонный турнир по хоккею с шайбой «Кубок Республики Башкортостан».

Как сообщили в Минспорта РБ, в турнире на льду «Уфа-Арены» сыграют четыре команды: «Салават Юлаев» (Уфа), «Адмирал» (Владивосток), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Лада» (Тольятти).

В первый игровой день встретятся (время уфимское):

15:00 «Нефтехимик» — «Лада»;

19:00 «Салават Юлаев» — «Адмирал»;

16 августа

15:00 — «Лада» — «Адмирал»;

19:00 — «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»;

18 августа

15:00 — «Адмирал» — «Нефтехимик»;

19:00 — «Салават Юлаев» — «Лада».