Хоккейный Кубок Республики Башкортостан стартует 15 августа Фото: Дмитрий Слезин
Хоккейный Кубок Республики Башкортостан стартует 15 августа
Хоккейный Кубок Республики Башкортостан стартует 15 августа Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
15 августа, в Уфе стартует традиционный предсезонный турнир по хоккею с шайбой «Кубок Республики Башкортостан».
Как сообщили в Минспорта РБ, в турнире на льду «Уфа-Арены» сыграют четыре команды: «Салават Юлаев» (Уфа), «Адмирал» (Владивосток), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Лада» (Тольятти).
В первый игровой день встретятся (время уфимское):
15:00 «Нефтехимик» — «Лада»;
19:00 «Салават Юлаев» — «Адмирал»;
16 августа
15:00 — «Лада» — «Адмирал»;
19:00 — «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»;
18 августа
15:00 — «Адмирал» — «Нефтехимик»;
19:00 — «Салават Юлаев» — «Лада».