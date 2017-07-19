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19 июля Среда

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В Башкирии откроется военно-исторический лагерь «Заря»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии откроется военно-исторический лагерь «Заря» Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии откроется военно-исторический лагерь «Заря» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В рамках организации летней оздоровительной кампании для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период с 19 июля по 1 августа в детском оздоровительном лагере «Виктория» в Кармаскалинском районе республики запланировано проведение первого военно-исторического лагеря «Заря».

Главная цель лагеря — историко-патриотическое воспитание подрастающего поколения, оздоровление и обучение основам военного дела.

Участниками лагеря станут 100 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Внутренняя жизнь лагеря будет организована в соответствии с распорядком дня. Разработана программа лагеря, которая включает изучение военной истории Отечества, лекции, мастер-классы, просмотр документальных и художественных фильмов, встречи с участниками боевых действий, ежедневные историко-просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Особый акцент в программе лагеря будет сделан на «живом» изучении истории Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, поэтому для реализации программы привлечены военно-исторические организации города Уфы и республики.

Военно-спортивное направление программы лагеря включает занятия по общефизической подготовке, военно-прикладным дисциплинам, спортивные состязания, командно-тактические игры, ориентирование на местности.

В экскурсионную программу включено посещение музея Минигали Шаймуратова и возложение цветов к мемориалу Воинской Славы, посвященному 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и ее командиру генерал-майору Минигали Шаймуратову, сообщили в пресс-службе Комитета по делам молодежи администрации Уфы.

Заезд в лагерь начинается сегодня, а официальное открытие смены состоится 20 июля в 12 часов.

Организаторы лагеря — Комитет по делам молодежи администрации Уфы, городской Центр патриотического воспитания молодежи совместно с Российским военно-историческим обществом.

Теги: детский отдых, военно-патриотическое воспитание
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