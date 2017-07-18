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18 июля Вторник

Уфа   °

Жителей Башкирии приглашают пополнить интерактивную туристическую карту республики

ОБЩЕСТВО / Год экологии

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жителей Башкортостана приглашают принять участие в создании интерактивной туристической карты республики.

На карте отмечаются основные уникальные культурные и природные объекты, интересные для посещения: санатории, базы отдыха, горнолыжные центры, реки, озера, источники и водопады, хребты, горы, пещеры и живописные скалы. Также на карту нанесены границы всех памятников природы региона, федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий. Рыболовам-любителям и охотникам будут интересны границы рыбопромысловых участков и охотничьих угодий.

Все заинтересованные лица могут принять участие в дальнейшей работе над картой туристических ресурсов республики. Координаты и описания интересных объектов, фотографии, маршруты и треки можно присылать на электронную почту: rgo-rb@mail.ru.

Теги: РГО по РБ, туризм, интерактивная карта
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