Жителей Башкирии приглашают пополнить интерактивную туристическую карту республики

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жителей Башкортостана приглашают принять участие в создании интерактивной туристической карты республики.

На карте отмечаются основные уникальные культурные и природные объекты, интересные для посещения: санатории, базы отдыха, горнолыжные центры, реки, озера, источники и водопады, хребты, горы, пещеры и живописные скалы. Также на карту нанесены границы всех памятников природы региона, федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий. Рыболовам-любителям и охотникам будут интересны границы рыбопромысловых участков и охотничьих угодий.

Все заинтересованные лица могут принять участие в дальнейшей работе над картой туристических ресурсов республики. Координаты и описания интересных объектов, фотографии, маршруты и треки можно присылать на электронную почту: rgo-rb@mail.ru.