Ликвидация безграмотности: что мешало выполнению государственной программы в Башкирии Фото: Книжная палата РБ

Ликвидация безграмотности: что мешало выполнению государственной программы в Башкирии Фото: Книжная палата РБ

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башкирии, Московской области и Черноморском крае плохо выполняется госпрограмма по ликвидации неграмотности населения, выяснила газета «Красная Башкирия» в июне 1937 года. Несмотря на увеличение ассигнований на ликбез почти в два раза, в республике обучалась только половина из числа неграмотных. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати РБ.

В начале лета 1937 года в Совнаркоме РСФСР заслушивались доклады руководителей Московского облисполкома, Азово-Черноморского крайисполкома и Совнаркома Башкирской АССР о ходе ликвидации неграмотности на местах.

Выяснилось, что, несмотря на увеличение ассигнований почти в два раза по сравнению с 1936 годом, директива Совнаркома о полной ликвидации неграмотности в 1937 году выполнялась неудовлетворительно. В частности, в Башкирской АССР обучались только 54 процента неграмотных. Республиканские сводки показывали снижение числа неграмотных, обучающихся в школах. «Если в апреле в школах взрослых в Башкирии обучалось 94 385 неграмотных, то в мае осталось только 76 509 человек, а в июне — 45 145». В Благовещенском и Кармаскалинском районах не обучался ни один неграмотный. «Из 200 000 неграмотных по республике на 1 мая обучено только 34 928 человек — 17,8 процента плана», — проанализировали в газете статистику.

Впрочем, имелись и положительные примеры. Учителя 24-й уфимской школы взяли на учет всех неграмотных Нижегородки. Для женщин с маленькими детьми было организовано обучение на дому. Совсем наоборот обстояло дело в 27-й школе Глумилино. «Коллектив этой школы ждет, пока неграмотные сами придут к нему и попросят помощи», — сетуют в издании.

В связи с этим председателю Совнаркома Башкирии Зинатулле Булашеву было указано на отсутствие наблюдения за работой по обучению неграмотных и предложено разработать мероприятия для выполнения плана по ликвидации неграмотности местного населения. «Позорно для орденоносной республики плестись в хвосте!» — отмечается в публикации.

При этом издание напоминает, что «одними инструкциями управления школами взрослых Наркомпроса, гастролерскими налетами инспекторов дела не сделаешь».

Справка. В декабре 1919 года Совет народных комиссаров издал декрет «О ликвидации безграмотности в РСФСР». Это стало началом государственной программы массового обучения неграмотных взрослых чтению и письму. Всех безграмотных жителей страны от 8 до 50 лет обязали учиться грамоте на родном или на русском языке. Декрет предусматривал также создание школ для переростков, школ при детдомах и колониях. Наркомат просвещения мог привлекать грамотных лиц к обучению неграмотных на основе трудовой повинности. В результате к 1936 году в СССР было обучено около 40 млн неграмотных. В 1939 году грамотность лиц в возрасте от 16 до 50 лет составила 90 процентов.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.