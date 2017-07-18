Депутаты Госдумы в Уфе решают, каким должно быть российское село в 21 веке Фото: пресс-служба Госсобрания РБ







Депутаты Госдумы в Уфе решают, каким должно быть российское село в 21 веке Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Депутаты Госдумы в Уфе рассматривают, каким должно быть российское село 21 века. В столице Башкирии проходит выездное заседание подкомитета по социальному развитию села Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам на тему «Устойчивое развитие сельских территорий в современных условиях». Эксперты рассматривают ход реализации одноименной федеральной целевой программы, проблемы повышения доступности банковских услуг в сельской местности, состояние почтовой инфраструктуры и меры повышения качества почтовых услуг на селе.

«Мы обсуждаем устойчивое развитие сельской территории, и Башкирия здесь выбрана неслучайно. Потому что регион во многом задает тон для всей страны. Это и низкий уровень сельской безработицы, и большое количество жилья, приходящееся на душу населения — до 30 квадратных метров, развитая сеть спортивных сооружений, высокая вовлеченность сельского населения в занятия спортом, высокий процент газификации сельских территорий, — сказал модератор заседания, депутат Госдумы Виктор Карамышев. — Сюда мы выехали, чтобы в разрезе одного из ведущих регионов посмотреть, как реализуется программа, и с какими проблемами сталкиваемся мы при ее реализации. Нам важно услышать ваше мнение».

Виктор Карамышев отметил, что сельское хозяйство последнее время показывает хороший положительный тренд, хотя в целом по экономике был небольшой спад. И для того, чтобы сохранить этот тренд, для того, чтобы сельское хозяйство по-прежнему было драйвером роста экономики, необходимо задуматься, как привлечь высококлассных специалистов, особенно молодежь, в село.

«Должны быть созданы определенные условия. Качественный человеческий капитал в сельской местности будет способствовать дальнейшему росту и развитию агропромышленного комплекса, — это с одной стороны, а с другой стороны — более четверти населения России проживает в сельской местности, и люди хотят жить хорошо одинаково как в селе, так и в городе. И здесь наша задача — создать социальные стандарты в населенных пунктах для того, чтобы село было приоритетно по сравнению с городом».

Парламентарии отметили необходимость обеспечить сельское население социальными благами, доступностью банковских услуг. Не может быть цифровой экономики без цифрового общества.

Целью заседания является обсуждение проблем устойчивого развития сельских территорий на современном этапе. Одной из ключевых тем заседания станет проблема доступности для сельского населения банковских услуг. По экспертным оценкам, «плотность» банкоматов в сельской местности составляет в среднем один аппарат на административный район, жители шести из семи населенных пунктов не имеют быстрого доступа к банковским услугам, включая снятие наличных. Выходом из создавшегося положения могло бы стать развитие мобильных банков, тем более что, по информации Минкомсвязи России, около 80% сельских населенных пунктов подключены к интернету.