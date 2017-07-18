В кассах уфимского стадиона «Нефтяник» продолжается реализация билетов на суперматч с московским «Спартаком» Фото: Дмитрий Слезин В кассах уфимского стадиона «Нефтяник» продолжается реализация билетов на суперматч с московским «Спартаком» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В кассах уфимского стадиона «Нефтяник» продолжается продажа билетов на матч второго тура чемпионата России в Премьер-лиге между ФК «Уфа» и «Спартак-Москва».

Первая домашняя игра нового сезона с действующим чемпионом России и обладателем Суперкубка России-2017 состоится в воскресенье, 23 июля, на стадионе «Нефтяник» в 17.00 по местному времени (15.00 мск).

Также приобрести билеты на предстоящую игру можно в онлайн-сервисе на официальном сайте клуба.

Номинальная стоимость одного билета от 300 до 1000 рублей.

В сектор №12 скидка 50% при предъявлении пенсионного или студенческого удостоверения. Режим работы касс — с 10.00 до 20.00.

Уфимцы на старте чемпионата обыграли его дебютанта — «Тосно» из Ленинградской области — в гостях со счетом 1:0.

«Спартак» свой матч первого тура играет сегодня, 18 июля, в Химках, гостя у вернувшегося в элиту московского «Динамо».