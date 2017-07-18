Новые приключения ждут бывшего джокера «Уфы» Александра Зинченко Фото: Дмитрий Слезин Новые приключения ждут бывшего джокера «Уфы» Александра Зинченко Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Бывший футболист «Уфы» Александр Зинченко, проданный за хорошие деньги в «Манчестер Сити», отправился с английскими «горожанами» в США на предсезонные сборы. Там «МС» планирует сыграть товарищеский турнир.

«Сейчас идет нормальный рабочий процесс. Готовимся к предсезонному турне. В коллективе отличная атмосфера, все друг друга поддерживают. Мое будущее зависит от Хосепа Гвардиолы (главный тренер — прим. авт.). Он дает шанс всем футболистам проявить себя. Конечно, я хотел бы остаться в «Манчестер Сити», — сказал Зинченко телеканалу «Футбол 1».

Александр Зинченко еще не сыграл за «Сити» ни одного официального матча. Сразу же после сделки с «Уфой» он был отдан в аренду голландскому «Эйндховену», за который тоже не часто выходил на поле в рамках местного чемпионата страны.