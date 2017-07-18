Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.06 ↓

EUR 67.61 ↑

18 июля Вторник

Уфа   °

Новые приключения ждут бывшего джокера «Уфы» Александра Зинченко

СПОРТ

Новые приключения ждут бывшего джокера «Уфы» Александра Зинченко Фото: Дмитрий Слезин

Новые приключения ждут бывшего джокера «Уфы» Александра Зинченко Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Бывший футболист «Уфы» Александр Зинченко, проданный за хорошие деньги в «Манчестер Сити», отправился с английскими «горожанами» в США на предсезонные сборы. Там «МС» планирует сыграть товарищеский турнир.

«Сейчас идет нормальный рабочий процесс. Готовимся к предсезонному турне. В коллективе отличная атмосфера, все друг друга поддерживают. Мое будущее зависит от Хосепа Гвардиолы (главный тренер — прим. авт.). Он дает шанс всем футболистам проявить себя. Конечно, я хотел бы остаться в «Манчестер Сити», — сказал Зинченко телеканалу «Футбол 1».

Александр Зинченко еще не сыграл за «Сити» ни одного официального матча. Сразу же после сделки с «Уфой» он был отдан в аренду голландскому «Эйндховену», за который тоже не часто выходил на поле в рамках местного чемпионата страны.

Теги: футбол
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть