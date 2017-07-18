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18 июля Вторник

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Кубок Башкортостана-2017 по футболу: четвертьфинальные «сухари» со вкусом интриги

СПОРТ

Кубок Башкортостана-2017 по футболу: четвертьфинальные «сухари» со вкусом интриги Фото: Дмитрий Слезин

Кубок Башкортостана-2017 по футболу: четвертьфинальные «сухари» со вкусом интриги Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В среду, 19 июля, на полях Башкортостана пройдут четвертьфинальные поединки Кубка республики по футболу сезона-2017. Матчи состоятся в Уфе, Стерлитамаке и поселке Серафимовском.

В Стерлитамаке местный одноименный городской клуб примет соседа из Салавата — «Зенит». В этом сезоне соперники встречались в рамках чемпионата республики, и тогда в Салавате гости чувствовали себя, как дома — победа 5:0. Нынешняя кубковая встреча начнется в 19 часов и, скорее всего, лидер чемпионата «Стерлитамак» выйдет победителем из этой пары.

В этой же части турнирной сетки в Уфе в 17 часов на поле «Олимпа» уфимский «Витязь-ГТУ» сыграет с учалинским «Горняком». «Газовики» делают ставку на этот турнир, да и Учалы — не тот соперник в нынешнем состоянии, который может воспротивиться этому. В сезоне одна победа в Учалах на стороне «витязей» — 2:0.

В другой ветке Кубка в поселке Серафимовский в 19 часов выйдут на поле еще одни соседи — октябрьский «Нарыш-Тау» примет туймазинский «Спартак».

Наконец, совсем уж жители одного «дома» сразятся в последнем четвертьфинале. На уфимском «Нефтянике» в 20.00 выяснят отношения жуковский «Старт-Альтаир» (снимает «квартиру») и «Уфа-Д», для которой эта арена родная на все сто.

В этих двух последних парах сезонные игры принесли минимальные, хотя и по-прежнему, «сухие», победы со счетом 1:0 «Старту-Альтаиру» и «Спартаку». Очевидно, и в Кубке РБ будут тяжелые встречи.

Теги: футбол, Кубок РБ-2017
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