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В Башкирии назвали новые цены на жилье

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии назвали новые цены на жилье Фото: Олег Яровиков

В Башкирии назвали новые цены на жилье Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Статистики назвали цены на первичном и вторичном рынке жилья в республике.

По данным выборочного наблюдения Башкортостанстата за фактическими ценами сделок, квадратный метр на первичном рынке жилья в регионе составил в среднем 51 тысячу рублей. Это на 500 рублей дешевле, чем в первом квартале текущего года.

Цены на «вторичку» также снизились — с 49,8 тысячи рублей за «квадрат» в первом квартале до 48,9 тысячи рублей во втором.

Год назад цены на жилье в республике были выше: 51,2 тысячи за «квадрат» на первичном рынке жилья и 52,4 тысячи рублей за один квадратный метр на вторичном рынке.

Как сообщало агентство «Башинформ», в порядок реализации программы жилстройсбережений в Башкортостане были внесены изменения.

Сейчас у участников программы появились дополнительные возможности по улучшению жилищных условий: приобретение жилья не только на первичном и вторичном рынках, но и доли в них.

Кроме того, средства жилстройсбережений (накопления во вкладе участника плюс премия) могут быть направлены на погашение ранее взятой ипотеки. Согласно новой редакции постановления правительства региона, устанавливается единый срок (шесть месяцев), в течение которого гражданин принимает решение о приобретении жилья либо о продлении накоплений. Упрощена также процедура продления денежных накоплений. Так, если раньше необходимо было направлять заявление в Госстрой республики, ждать подтверждения и только потом открывать новый вклад, то теперь достаточно просто прийти в банк и в заявительном порядке продлить срок накопления.

В измененном тексте порядка урегулированы вопросы сохранения участника в программе в случае списания денежных средств с его счетов в рамках исполнительного производства. Вместе с тем расширены категории граждан, которые при накоплении средств в рамках программы в течение пяти и более лет имеют право использовать свои накопления на потребительские нужды. Теперь к ним относятся работники бюджетной сферы, члены молодых семей, граждане, имеющие одного и более ребенка, лица пенсионного возраста и инвалиды всех групп.

Теги: Башкортостанстат, цены, жилье
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