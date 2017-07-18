В Башкирии стало проще приобретать жилье по программе жилстройсбережений Фото: Госстрой РБ В Башкирии стало проще приобретать жилье по программе жилстройсбережений Фото: Госстрой РБ

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В порядок реализации программы жилстройсбережений в Башкортостане внесены изменения.

Теперь у участников программы появились дополнительные возможности по улучшению жилищных условий: приобретение жилья не только на первичном и вторичном рынках, но и доли в них.

Кроме того, средства жилстройсбережений (накопления во вкладе участника плюс премия) могут быть направлены на погашение ранее взятой ипотеки. Согласно новой редакции постановления правительства региона, устанавливается единый срок (шесть месяцев), в течение которого гражданин принимает решение о приобретении жилья либо о продлении накоплений. Упрощена также процедура продления денежных накоплений. Так, если раньше необходимо было направлять заявление в Госстрой республики, ждать подтверждения и только потом открывать новый вклад, то теперь достаточно просто прийти в банк и в заявительном порядке продлить срок накопления.

«В измененном тексте порядка урегулированы вопросы сохранения участника в программе в случае списания денежных средств с его счетов в рамках исполнительного производства. Вместе с тем расширены категории граждан, которые при накоплении средств в рамках программы в течение пяти и более лет имеют право использовать свои накопления на потребительские нужды. Теперь к ним относятся работники бюджетной сферы, члены молодых семей, граждане, имеющие одного и более ребенка, лица пенсионного возраста и инвалиды всех групп», — прокомментировала пресс-секретарь Госстроя Башкортостана Елена Вершинина.

Программа приобретения жилья по системе жилстройсбережений реализуется в Башкортостане с апреля 2014 года на условиях бюджетного софинансирования.

По ее условиям граждане копят средства для оплаты части стоимости жилья в банке-участнике проекта (ПАО Сбербанк и ПАО «Банк Уралсиб») в течение трех-шести лет.

К ежемесячному взносу гражданина прибавляется бюджетная премия в размере 30% от суммы взноса (но не более трех тысяч рублей в месяц). После окончания периода накопления участник программы может оформить льготный кредит под 6-7% годовых.

Подробную информацию о системе ЖСС можно получить по телефонам:

— Госкомитета РБ по строительству и архитектуре: 8 (347) 218-08-93,

— Дирекции по развитию жилстройсбережений: 8 (347) 285-00-97

— «горячих линий» ПАО Сбербанк и ПАО «Банк Уралсиб».