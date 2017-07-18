В Башкирии пропавший шестилетний мальчик найден мёртвым

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане пропавший шестилетний мальчик найден мёртвым. Агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе МВД по РБ, что тело ребенка было обнаружено ночью 18 июля в реке.

Маленький житель деревни Сыртланово Мелеузовского района пропал днем 17 июля. Предположительно, мальчик утром отправился пасти гусей, но вечером домой не вернулся. В поисках были задействованы полицейские, волонтеры и родственники.