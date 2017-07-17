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17 июля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии присоединились к всероссийской акции «Подари мне жизнь»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии присоединились к всероссийской акции «Подари мне жизнь» Фото: Олег Яровиков

В Башкирии присоединились к всероссийской акции «Подари мне жизнь» Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В рамках всероссийской акции «Подари мне жизнь» в родильном доме

города Туймазы с 10 по 16 июля были отменены аборты и запись на них. В женской консультации в эти дни проводились Дни открытых дверей, в ходе которых организованы лекции и беседы, раздача буклетов по профилактике прерывания беременности. На мониторе, установленном в коридоре, демонстрируются фильмы о зарождении новой жизни и о вреде абортов.

Как сообщили в администрации муниципалитета, в Туймазах мероприятия, направленные на укрепление семьи, сохранение жизни детей и здоровья женщин организуются не только в период проведения акций, но и в течение всего года: работает «Школа для будущих мам», ведутся курсы по партнерским родам.

Теги: демография,прерывание беременности
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