В Башкирии присоединились к всероссийской акции «Подари мне жизнь» Фото: Олег Яровиков В Башкирии присоединились к всероссийской акции «Подари мне жизнь» Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В рамках всероссийской акции «Подари мне жизнь» в родильном доме

города Туймазы с 10 по 16 июля были отменены аборты и запись на них. В женской консультации в эти дни проводились Дни открытых дверей, в ходе которых организованы лекции и беседы, раздача буклетов по профилактике прерывания беременности. На мониторе, установленном в коридоре, демонстрируются фильмы о зарождении новой жизни и о вреде абортов.

Как сообщили в администрации муниципалитета, в Туймазах мероприятия, направленные на укрепление семьи, сохранение жизни детей и здоровья женщин организуются не только в период проведения акций, но и в течение всего года: работает «Школа для будущих мам», ведутся курсы по партнерским родам.