Тренеры из Башкирии стали судьями международной категории по дзюдо Фото: с сайта ММПС РБ Тренеры из Башкирии стали судьями международной категории по дзюдо Фото: с сайта ММПС РБ

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Два специалиста из Башкортостана стали судьями международной категории по дзюдо. Такое решение было принято по итогам европейского судейского экзамена на право получения лицензии «В» — судьи континентальной категории Международной Федерации дзюдо. Мероприятие прошло в Польше в рамках Кубка Европы среди юниоров.

Коллегию судей Всероссийской федерации представляли тренеры РБ — Светлана Нагаева (Стерлитамак) и Денис Буяк (Уфа). Оба специалиста успешно сдали экзамен, отлично проявив себя как в теоретической, так и в практической части, что позволило им получить лицензию. Теперь они смогут представлять Россию в судейском корпусе на международных соревнованиях, сообщили в пресс-службе Минспорта РБ.

По данным Федерации дзюдо России, в настоящее время в коллегию судей входят 12 действующих судей международной лицензии «А» и 14 судей международной лицензии «В», трое судей являются обладателями лицензии — Почетный судья международной категории.