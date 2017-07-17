По Уфе прошел ураган Фото: группа «БашДТП»





По Уфе прошел ураган Фото: группа «БашДТП»

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе в понедельник, 17 июля, бушевал настоящий ураган. Сильный ветер повредил парк аттракционов на территории торгово-развлекательного центра «Мега». Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

По информации пресс-службы торгового комплекса, их датчики зафиксировали усиление ветра до 51 метра в секунду. Ураганный ветер сдвинул детский батут, повредил столбы освещения и деревья.

Подписчики группы «БашДТП» «ВКонтакте» сообщают, что в период, когда бушевал ветер на территории ТЦ, автомобиль ВАЗ-2114 снесло на тротуар. Автолюбители рассказали, что сегодня в селе Булгаково Уфимского района ветром снесло забор одного из домовладений. Сильный ливень с порывистым ветром зафиксировали жители села Зубово.