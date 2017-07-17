Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.88

EUR 68.35

17 июля Понедельник

Уфа   °

В Уфе организовали благотворительную акцию «Добрая улыбка милосердия»

ОБЩЕСТВО

В Уфе организовали благотворительную акцию «Добрая улыбка милосердия» Фото: пресс-служба ДУМ РБ

В Уфе организовали благотворительную акцию «Добрая улыбка милосердия» Фото: пресс-служба ДУМ РБ

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Активисты молодежного отдела Духовного управления мусульман Башкортостана организовали для детей из малообеспеченных и многодетных семей Демского района Уфы просмотр занимательного мультипликационного фильма «Тачки 3» в кинотеатре «Синема Парк». Мероприятие было проведено в рамках республиканской благотворительной акции «Добрая улыбка милосердия». Целью этой акции, которая была объявлена в 2016 году, является помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщили в ДУМ РБ, дети с удовольствием приняли участие в проводимой акции, они охотно отвечали на вопросы журналистов телеканала «Тамыр» БСТ, став тем самым участниками детской программы «Гора новостей». Ребята делились своими яркими впечатлениями о просмотренном мультфильме, размышляли о таких понятиях, как целеустремленность, взаимопонимание, доверие, дружба.

«Мы благодарим руководство кинотеатра «Синема Парк» в лице его директора Олега Местера за предоставленные билеты, а также проект «Добрый житель. Дема» за помощь в организации такого праздника для детей», — отметили в молодежном отделе ДУМ РБ.

Теги: благотворительность,дети
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть