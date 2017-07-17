В Уфе организовали благотворительную акцию «Добрая улыбка милосердия» Фото: пресс-служба ДУМ РБ В Уфе организовали благотворительную акцию «Добрая улыбка милосердия» Фото: пресс-служба ДУМ РБ

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Активисты молодежного отдела Духовного управления мусульман Башкортостана организовали для детей из малообеспеченных и многодетных семей Демского района Уфы просмотр занимательного мультипликационного фильма «Тачки 3» в кинотеатре «Синема Парк». Мероприятие было проведено в рамках республиканской благотворительной акции «Добрая улыбка милосердия». Целью этой акции, которая была объявлена в 2016 году, является помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщили в ДУМ РБ, дети с удовольствием приняли участие в проводимой акции, они охотно отвечали на вопросы журналистов телеканала «Тамыр» БСТ, став тем самым участниками детской программы «Гора новостей». Ребята делились своими яркими впечатлениями о просмотренном мультфильме, размышляли о таких понятиях, как целеустремленность, взаимопонимание, доверие, дружба.

«Мы благодарим руководство кинотеатра «Синема Парк» в лице его директора Олега Местера за предоставленные билеты, а также проект «Добрый житель. Дема» за помощь в организации такого праздника для детей», — отметили в молодежном отделе ДУМ РБ.