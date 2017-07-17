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17 июля Понедельник

Уфа   °

Правительство Башкирии списало 69 млн рублей долга «Химпрому»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Правительство Башкортостана списало многомиллионный долг по налогам ОАО «Уфахимпром» в связи с его ликвидацией. Арбитражный суд РБ признал предприятие несостоятельным банкротом. Постановление опубликовано на сайте правовой информации. Как уточняется в документе, сумма сложилась из основного долга — почти 62,5 млн, почти 5 млн – проценты, около 1,5 млн – пени.

«Уфахимпром» производил гербициды, хлорорганические соединения, эпоксидные смолы, химические реактивы. Это было одно из крупнейших предприятий города, на котором трудились более двух тысяч человек. В ноябре 1989 года на одной из площадок произошел разлив 90 кубометров фенола. В марте 1990 года он смешался с паводковыми водами и попал в водозабор. В начале нулевых годов завод был закрыт. В 2010 — проведена процедура банкротства. Сейчас на территории бывшего «Химпрома» работают несколько десятков небольших частных предприятий.

Теги: химпром,банкротство,долг
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